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Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes, Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Résidence Bassins à Flot - Habitats Jeunes Le Levain · Bordeaux

Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes, Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Résidence Bassins à Flot - Habitats Jeunes Le Levain
Adresse
12 quai du Sénégal, 33200 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Départs dès la constitution d'un groupe de 10 personnes

Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain Gironde

Gratuit. Départs dès la constitution d’un groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de la résidence Le Levain des Bassins à Flots
Installée dans l’ancienne usine Lesieur, aujourd’hui réhabilitée en Résidence Habitat Jeunes, cette visite vous invite à découvrir un site emblématique du patrimoine industriel, désormais classé.

Un lieu chargé d’histoire, transformé avec soin pour accueillir une nouvelle vocation sociale et urbaine.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain 12 quai du Sénégal, 33200 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Ancienne usine Lesieur située aux bassins à Flot, le bâtiment accueille aujourd’hui des logements pour les jeunes, gérés par Habitats Jeunes Le Levain. Tram B, arrêt « Cité du Vin ».
Visite guidée de la résidence Le Levain des Bassins à Flots

©prost

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