Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes, Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain Gironde

Gratuit. Départs dès la constitution d’un groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de la résidence Le Levain des Bassins à Flots

Installée dans l’ancienne usine Lesieur, aujourd’hui réhabilitée en Résidence Habitat Jeunes, cette visite vous invite à découvrir un site emblématique du patrimoine industriel, désormais classé.

Un lieu chargé d’histoire, transformé avec soin pour accueillir une nouvelle vocation sociale et urbaine.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain 12 quai du Sénégal, 33200 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Ancienne usine Lesieur située aux bassins à Flot, le bâtiment accueille aujourd’hui des logements pour les jeunes, gérés par Habitats Jeunes Le Levain. Tram B, arrêt « Cité du Vin ».

Visite guidée de la résidence Le Levain des Bassins à Flots

©prost