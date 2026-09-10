Visite guidée de l’association Saint-Raphaël, Association Saint-Raphaël, Antony
dimanche 20 septembre 2026 · Association Saint-Raphaël · Antony
Informations pratiques
Visite guidée de l’association Saint-Raphaël Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Association Saint-Raphaël Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de cet établissement, qui œuvre pour la protection de l’enfance depuis 1895.
Visite guidée à 11h, 15h et 17h. Sur inscription : culture@ville-antony.fr
Association Saint-Raphaël 2 place du Carrousel 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 66 35 61 https://association-saint-raphael.com/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-antony.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-antony.fr »}] Depuis 1860, l’association accueille les mères seules avec leurs enfants et a développé des hébergements pour accueillir des familles en difficulté. Elle assure un accompagnement à caractère social et médico-social.
Visite commentée
©Association Saint-Raphaël
À voir aussi à Antony (Hauts-de-Seine)
- Soirée-débat LA VIE D’UNE FEMME, Le Sélect, Antony 10 septembre 2026
- Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony 11 septembre 2026
- Soirée-débat LES SURVIVANTS DU CHE, Le Sélect, Antony 12 septembre 2026
- Soirée-débat BILLIE MELODY, Le Sélect, Antony 14 septembre 2026
- Ciné-goûter MA FAMILLE DE SAMOURAÏS, Le Sélect, Antony 16 septembre 2026