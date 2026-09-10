Visite guidée de l’association Saint-Raphaël, Association Saint-Raphaël, Antony

Informations pratiques

Visite guidée de l’association Saint-Raphaël Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Association Saint-Raphaël Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cet établissement, qui œuvre pour la protection de l’enfance depuis 1895.

Visite guidée à 11h, 15h et 17h. Sur inscription : culture@ville-antony.fr

Association Saint-Raphaël 2 place du Carrousel 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 66 35 61 https://association-saint-raphael.com/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-antony.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-antony.fr »}] Depuis 1860, l’association accueille les mères seules avec leurs enfants et a développé des hébergements pour accueillir des familles en difficulté. Elle assure un accompagnement à caractère social et médico-social.

Visite commentée

©Association Saint-Raphaël