Visite guidée de l’Ecclesia, &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’Ecclesia 13 et 14 juin &cclesia, cité du patrimoine Haute-Saône

4€ dont 3€ reversés à la Fondation du Patrimoine. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00

Entrez dans l’&cclesia et explorez un site archéologique exceptionnel à travers ses 2000 ans d’histoire ! En 2026, (re)découvrez l’exposition « Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République » et revivez cette aventure scientifique et humaine au cœur de Luxeuil-les-Bains.

&cclesia, cité du patrimoine 30 rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Le site archéologique Saint-Martin présente les vestiges de l’église Saint-Martin de Luxeuil et sa nécropole monastique composée de 150 sarcophages de l’époque mérovingienne

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