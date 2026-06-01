Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau

Visite guidée de l’École militaire d’équitation 6 et 7 juin École militaire d’équitation Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Événement organisé par l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre en partenariat avec l’École du Louvre

École militaire d’équitation 1 Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art