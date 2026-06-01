Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau

Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau

Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : École militaire d'équitation

Adresse : 1 Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite guidée de l’École militaire d’équitation 6 et 7 juin École militaire d’équitation Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Événement organisé par l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre en partenariat avec l’École du Louvre

École militaire d’équitation 1 Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)