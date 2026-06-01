Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau
Visite guidée de l’École militaire d’équitation, École militaire d’équitation, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Visite guidée de l’École militaire d’équitation 6 et 7 juin École militaire d’équitation Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Événement organisé par l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre en partenariat avec l’École du Louvre
École militaire d’équitation 1 Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau 5 juin 2026