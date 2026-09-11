Visite guidée de l’église abbatiale de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Visite guidée de l’église abbatiale de La Chaise-Dieu 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € par personne / gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église abbatiale de La Chaise-Dieu est ouverte toute l’année librement aux visiteurs et abrite des trésors tels que la Danse Macabre, le jubé gothique flamboyant ou les grandes orgues baroques. Le choeur des moines est décoré de 144 stalles sculptées de motifs médiévaux qui entourent le tombeau du pape Clément VI, bâtisseur de cette église gothique méridionale aux dimensions surprenantes. La visite guidée permet de découvrir tous ces trésors au tarif de 2 € sur inscription obligatoire pendant les JEP

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings

L’église abbatiale de La Chaise-Dieu est ouverte toute l’année librement aux visiteurs et abrite des trésors tels que la Danse Macabre, le jubé gothique flamboyant ou les grandes orgues baroques. Le…

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