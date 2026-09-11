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Visite guidée de l’église des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame des Blancs Manteaux · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame des Blancs Manteaux
Adresse
12 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris, France
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Visite guidée de l’église des Blancs Manteaux 19 et 20 septembre Église Notre-Dame des Blancs Manteaux Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’église historique eet spirituelle

Église Notre-Dame des Blancs Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 33142720937 https://ndbm.fr Métro Hôtel de Ville ; Bus 29
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