Visite guidée de l’église Notre Dame de Versailles, Église Notre-Dame, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre Dame de Versailles 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée par un paroissien ou guide conférencier de l’église Notre Dame.

Église Notre-Dame Rue de la Paroisse, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0130976970 https://notredameversailles.fr Église commandée par Louis XIV en 1684 pour servir de paroisse royale. Jules Hardouin-Mansart est chargé de la construction réalisée entre 1684 et 1686. L’église devient cathédrale en 1791, puis temple de la Raison en 1793. En 1800, elle est rendue au culte. L’édifice se compose d’une nef à trois vaisseaux auxquels s’ajoutent des chapelles, un transept non saillant et un chœur à déambulatoire et chapelles rayonnantes. La façade s’inspire de celle du Gesu à Rome. Les sculptures sont dues à Pierre Mazzeline et Noël Jouvenet. De 1858 à 1873, une chapelle axiale est construite par Le Poittevin, entraînant un réaménagement du chœur. De plan circulaire et couverte d’une coupole, elle reprend le thème des chapelles mariales de la période classique. Le tambour est éclairé par des baies ornées de vitraux néo-Renaissance.

Visite commentée

©Marie-France HERGOTT