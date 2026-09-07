AGENDA · Valence
visite guidée de l’église Notre-Dame, église Notre-Dame, Valence
dimanche 20 septembre 2026 · église Notre-Dame · Valence
Informations pratiques
visite guidée de l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 14h30 église Notre-Dame Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visite guidée de l’église, son histoire,le mobilier qui la compose et les vitraux
église Notre-Dame 43 rue Berthelot 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475431332 Église Notre-Dame (1859), une église toujours vivante depuis ses curés fondateurs…. parking de l’église
Visite guidée de l’église, son histoire,le mobilier qui la compose et les vitraux
yvette Busquet©
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Valence en Gastronomie Festival 2026 Valence 10 septembre 2026
- Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie La Villa Balthazar Valence 10 septembre 2026
- Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum Lux Scène Nationale Valence 10 septembre 2026
- Fresque Collectictive Festival Walls&Love 2026 Valence 11 septembre 2026
- Conférénce: Les voies inattendues MPT du polygone Valence 11 septembre 2026