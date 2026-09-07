visite guidée de l’église Notre-Dame, église Notre-Dame, Valence

Informations pratiques

visite guidée de l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 14h30 église Notre-Dame Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée de l’église, son histoire,le mobilier qui la compose et les vitraux

église Notre-Dame 43 rue Berthelot 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475431332 Église Notre-Dame (1859), une église toujours vivante depuis ses curés fondateurs…. parking de l’église

Visite guidée de l’église, son histoire,le mobilier qui la compose et les vitraux

yvette Busquet©