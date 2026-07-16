Visite guidée de l’Église Protestante Allemande à Paris, Christuskirche – Église Protestante Allemande à Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Église Protestante Allemande à Paris 19 et 20 septembre Christuskirche – Église Protestante Allemande à Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite de l’église se fait à la demande, à l’arrivée des personnes intéressées, groupées si possible, avec un membre de la paroisse qui parlera de l’histoire de l’église et de l’orgue et répondra aux questions.

Christuskirche – Église Protestante Allemande à Paris 25 Rue Blanche, 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 45 26 79 43 https://www.christuskirche.fr/ https://www.instagram.com/christuskirche_paris/ Edifice religieux datant de 1894 bien que l’histoire d’une Eglise Prostestante Allemande à Paris commence bien plus tôt, au début du 16ème siècle et a été très riche et mouvementée.

Aujourd’hui, la Christuskirche est une association cultuelle de droit français, liée par contrat à l’organisation centrale de l’Église protestante en Allemagne (EKD), avec des pasteurs venant d’Allemagne. Elle représente une base pour tous les chrétiens protestants de langue allemande et constitue par son appartenance à la Fédération protestante de France (FPF) un lien franco-allemand avec les églises protestantes françaises. Les cultes, en allemand, ont lieu tous les dimanches et divers groupes existent pour les paroissiens (chorale, ensemble de trombones, groupe de discussions spirituelles, café biblique, cercle littéraire et culturel, groupe pour jeunes gens au-pair…).

Le bâtiment a été construite en 1894 dans un jardin, à l’origine en retrait de la rue. La façade d’une grande sobriété est reconstruite en 1911 et placée sur la rue, dans un genre néo-roman germanique. Elle est à trois niveaux, surmontés de deux étages de logements.

Depuis sa construction, il y a également une vie musicale intense avec l’installation du premier orgue en 1894, remplacé en 1964 par l’orgue actuel de la société Kleuker. Ce dernier par son caractère sonore de l’orgue baroque du nord de l’Allemagne convient particulièrement aux compositions de Bach, raison pour laquelle l’orgue est régulièrement utilisé pour des concerts et enregistrements. Métro Blanche (ligne 2) ou Trinité (ligne 12) ou Liège (ligne 13) ou RER Saint Lazare

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© Christuskirche