Visite guidée de l’église Saint-Etienne, Église Saint-Etienne, Corbeil-Essonnes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Etienne Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Etienne Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découverte de cette église du XIIème siècle, ornée de très rares décors peints dans sa nef.
Visite guidée toutes les heures.
Église Saint-Etienne 5 Rue Bernardin de Saint-Pierre, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Clocher roman de l’an 1100. Remaniement des voûtes des bas-côtés du choeur à la fin du XIIIe siècle. Entre le 17e et le XIXe siècle, dégâts causés par les explosions de la poudrerie royale proche.
Visite commentée
©mairiiecorbeilessonnes
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