Visite guidée de l’église Saint-Etienne, Église Saint-Etienne, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Etienne Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Etienne Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte de cette église du XIIème siècle, ornée de très rares décors peints dans sa nef.

Visite guidée toutes les heures.

Église Saint-Etienne 5 Rue Bernardin de Saint-Pierre, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Clocher roman de l’an 1100. Remaniement des voûtes des bas-côtés du choeur à la fin du XIIIe siècle. Entre le 17e et le XIXe siècle, dégâts causés par les explosions de la poudrerie royale proche.

Visite commentée

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