AGENDA · Antony
Visite guidée de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-François-d'Assise · Antony
Informations pratiques
Visite guidée de l’Église Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-François-d’Assise Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À 16h : visite guidée sur l’architecture de l’église avec lecture guidée de la céramique de Lucie Messier sur la vie de St-François à l’occasion des 800 ans de sa mort.
Eglise Saint-François-d’Assise 16 avenue Raymond Aron 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
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