Visite guidée de l’Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril · Colombes
Informations pratiques
Visite guidée de l’Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Une paroisse copte à nos portes
Découvrez la tradition copte, à la fois dialecte et culture directement héritière de l’Égypte des Pharaons et à l’origine de nombreuses traditions chrétiennes encore influentes en Occident aujourd’hui.
Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril 40 Bis Rue Jean Jacques Rousseau, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0156059571
Visite commentée
© Benoît Moyen – Ville de Colombes
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