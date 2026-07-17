Visite guidée de l’Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Colombes

Informations pratiques

Visite guidée de l’Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une paroisse copte à nos portes

Découvrez la tradition copte, à la fois dialecte et culture directement héritière de l’Égypte des Pharaons et à l’origine de nombreuses traditions chrétiennes encore influentes en Occident aujourd’hui.

Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril 40 Bis Rue Jean Jacques Rousseau, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0156059571

Visite commentée

© Benoît Moyen – Ville de Colombes