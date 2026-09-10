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Visite guidée de l’église Saint Saturnin, Église Saint-Saturnin, Antony

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Antony

Visite guidée de l’église Saint Saturnin, Église Saint-Saturnin, Antony

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Saturnin
Adresse
92160 place de l'église Saint-Saturnin 92160 Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Visite guidée de l’église Saint Saturnin Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Saturnin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

14h30 et 15h : Visites guidées sur l’histoire et l’architecture de l’église.
Rendez-vous sur le parvis de l’Église.

Église Saint-Saturnin 92160 place de l’église Saint-Saturnin 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
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