Visite guidée de l’église Saint Saturnin, Église Saint-Saturnin, Antony

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Saturnin Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Saturnin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

14h30 et 15h : Visites guidées sur l’histoire et l’architecture de l’église.

Rendez-vous sur le parvis de l’Église.

Église Saint-Saturnin 92160 place de l’église Saint-Saturnin 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée

Antony