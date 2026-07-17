Visite guidée de l’église Saint-Thomas et de ses orgues, Église Saint-Thomas, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Thomas et de ses orgues 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez visiter l’église Saint-Thomas, située au cœur de Strasbourg.

Vous pourrez choisir, en fonction de vos préférences, entre deux créneaux horaires : un premier consacré exclusivement à la visite de l’église et un second traitant également des orgues que vous pouvez entendre à l’occasion de cultes ou de concerts. Présentation des orgues, dont l’orgue historique Silbermann, par le Pasteur Jehan-Claude Hutchen.

Église Saint-Thomas 11 rue Martin Luther, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388321446 https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/ Un premier bâtiment était établi sur le site dès le début du VIe siècle, dédié à l’un des douze apôtres, saint Thomas (connu surtout parce qu’il douta de la réalité de la résurrection du Christ). Saint Florent, évêque de Strasbourg, mort en 693, fut enterré à cet endroit. L’évêque Adeloch entreprit une reconstruction en vers 820 et fut également le fondateur d’une première école liée Saint-Thomas. Cet évêque fut très généreux pour Saint -Thomas. Dès lors, les biens de ce haut lieu spirituel furent administrés par un Chapitre, chargé de faire fructifier les biens considérables donnés ou légués par des fidèles. Les religieux de Saint-Thomas manifestèrent leur reconnaissance à Adeloch en faisant confectionner (vers 1130) un magnifique sarcophage, chef d’oeuvre de la sculpture romane en Alsace. On peut l’admirer dans la partie Sud-Est de l’église. En 1007, le tiers des immeubles strasbourgeois fut la victime des flammes, dont la cathédrale et Saint-Thomas. En 1144, la foudre tomba sur Saint-Thomas, qui brûla une fois de plus entièrement. En 1196, la reconstruction fut entreprise dans la forme actuelle. Cette construction dura jusqu’en 1521, avec la construction de la Chapelle des Evangélistes (sur le bas-côté Sud). Ouverture de l’église tous les jours de 10h à 18h, sauf le dimanche de 13h30 à 18h.

Venez visiter l’église Saint-Thomas, située au cœur de Strasbourg.