Visite guidée de l’ENS Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite guidée de l’ENS Paris-Saclay Samedi 19 septembre, 15h30 ENS Paris-Saclay Essonne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’ENS Paris-Saclay vous ouvre ses portes le temps d’une visite guidée.

Venez explorer ce bâtiment emblématique du plateau de Saclay signé Renzo Piano. Inauguré en 2020, il accueille les chercheuses et chercheurs de demain, et qui sait peut-être de futurs prix Nobel ?

Découvrez les secrets de sa construction, ses jardins luxuriants, les coulisses de son thèâtre (la Scène de recherche) et toutes les œuvres qui décorent cet édifice d’excellence.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://ens-paris-saclay.fr https://www.facebook.com/ensparissaclay [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}] Nouveau bâtiment de l’École normale supérieure conçu par le célèbre architecte Renzo Piano.

En plus des salles de cours, il comporte un magnifique, jardin de nombreux laboratoires et ateliers, un atrium écologique, des amphithéâtres de cours, ainsi qu’un théâtre professionnel. Il est également doté de nombreuses œuvres d’art contemporain (statues, peintures, installations).

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’ENS Paris-Saclay vous ouvre ses portes le temps d’une visite guidée.

©Scène de recherche