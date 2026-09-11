Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay, Chapelle de la Cordelle, Vézelay

Informations pratiques

Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle de la Cordelle Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’ermitage franciscain de La Cordelle, en plein chantier de rénovation !

Fondé il y a plus de 800 ans au pied de la « colline éternelle » par les franciscains, La Cordelleest un lieu unique de paix, d’accueil et de prière, toujours habité par des religieux. Situé en pleine nature, le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avec la colline et la basilique de Vézelay, et au titre des monuments historiques. Un important chantier de rénovation est en cours pour perpétuer ce patrimoine vivant.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, les franciscains et l’Association des Amis de La Cordelle vous accueillent le samedi 19 septembre de 14h30 à 19h pour vous faire découvrir l’ermitage et visiter le chantier de rénovation en cours.

Les visites, guidées par les frères franciscains, auront lieu uniquement à 15h, 16h et 17h. Le lieu reste ouvert au public, en visite libre, tout au long de l’après-midi.

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Vendu comme bien national en 1791, La Cordelle fut transformée en carrière de pierre et en ferme au XIXe siècle. Entrée dans le patrimoine de la famille des comtes de Chastellux dès l’origine, le site est racheté par ces derniers vers 1840. L’ancien couvent retrouva sa vocation religieuse en 1949, lorsque les franciscains y établirent un ermitage.

Les frères franciscains occupent toujours la maison aujourd’hui. Un important chantier de rénovation y est en cours pour préserver ce site patrimonial remarquable et favoriser un meilleur accueil. à moins d’1 km de la basilique, accès par les remparts nord.

Ouverture exceptionnelle de l’ermitage franciscain de La Cordelle, à Vézelay, en plein chantier de rénovation !

©INRAP-Mickaël Lagache