Visite guidée de l’espace muséal Jules Adler, Bibliothèque municipale et musée Jules Adler, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’espace muséal Jules Adler Samedi 23 mai, 18h00, 19h00 Bibliothèque municipale et musée Jules Adler Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous devant la bibliothèque, place de la République. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez la vie et le travail de Jules Adler, au sein d’un espace entièrement consacré à ce peintre naturaliste luxovien des XIXe et XXe siècles.

Bibliothèque municipale et musée Jules Adler Place de la Baille, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400641 https://bibliotheque.luxeuil-les-bains.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Inauguré en juin 2022, il est installé, place de la Baille dans le bâtiment de la bibliothèque municipale. Il est composé de trois salles, répondant chacune à une thématique.

La première est consacrée au « peintre des humbles » avec notamment la plus grande toile du musée intitulée « Les grands fourneaux de la providence ».

Dans la salle n°2, les visiteurs peuvent découvrir la jeunesse luxovienne de l’artiste.

Dans la dernière, c’est la diversité de son œuvre qui est présentée avec notamment des tableaux de paysages et sur la vie rurale en France.

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez la vie et le travail de Jules Adler, au sein d’un espace entièrement consacré à ce peintre naturaliste luxovien des XIXe et XXe siècles.

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud