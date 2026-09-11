Visite guidée de l’exposition A votre santé !, Archives nationales de France, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition A votre santé ! 19 et 20 septembre Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

gratuit limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite guidée de l’exposition A votre santé !

L’exposition propose un voyage au cœur de l’éducation sanitaire au 20ème siècle en France. À travers affiches, brochures ou encore films pédagogiques, elle retrace l’évolution des campagnes de prévention : des slogans devenus cultes, comme par exemple « Les antibiotiques, c’est pas automatique », témoignent de leur ancrage dans la mémoire collective. L’exposition interroge les enjeux de la communication en santé : objectifs, publics ciblés et rôle des différents acteurs. Accessible à toutes et tous, elle offre un regard original sur les politiques de santé publique et leur histoire.

Visite guidée les samedi et dimanche à 14 h 30 et à 15 h 45

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Visite guidée de l’exposition « A votre santé ! »

© Archives nationales