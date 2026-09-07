Visite guidée de l’exposition Architectures en boîte, Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Architectures en boîte Samedi 17 octobre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

La Micro-Folie propose d’accueillir, du vendredi 16 octobre au samedi 12 décembre 2026, l’exposition itinérante Architectures en boîte, produite par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Cette exposition, conçue sous la forme de caisses modulables et d’ateliers participatifs, retrace l’histoire des jeux de construction à travers une quarantaine d’objets issus de la collection documentaire de la Cité, dont certains datent des années 1850. Elle offre une approche ludique et familiale, invitant les visiteurs à manipuler plusieurs milliers de pièces de jeux de construction pour expérimenter et découvrir les fondamentaux de l’architecture.

Venez profiter d’une visite guidée de l’exposition architecture en boîte avec l’équipe de la Micro-Folie, pour devenir incollable sur les jeux de constructions.

Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye 1 place des rotondes 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 22 »}]

La Micro-Folie propose d’accueillir, du vendredi 16 octobre au samedi 12 décembre 2026, l’exposition itinérante Architectures en boîte, produite par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

© Cité de l’Architecture et du patrimoine