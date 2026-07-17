Visite guidée de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE »., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE ». Samedi 2 janvier 2027, 15h00 Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-02T15:00:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00

Fin : 2027-01-02T15:00:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00

Visite guidée par un guide-conférencier.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie [{« type »: « link », « value »: « http://amiens-tourisme.com/resa-musee »}] Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Visite guidée par un guide-conférencier.

© FLORE © Six