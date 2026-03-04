VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION FAIRE MONDE Savigny-en-Véron

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION FAIRE MONDE

Voyagez à travers les époques et les civilisations au cours d’une visite du parcours Faire Monde. Laissez-vous émerveiller par les œuvres d’Auguste Rodin et interrogez-vous sur les relations que les êtres humains entretiennent avec leur environnement.

Travel through time and civilization on a visit to the Faire Monde trail. Marvel at the works of Auguste Rodin and ponder the relationship between human beings and their environment.

