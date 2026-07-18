Visite guidée de l’exposition Géographie intime des capitales, MSH Paris Nord, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Géographie intime des capitales Samedi 19 septembre, 14h40 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:40:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:40:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition Géographie intime des capitales par le photographe Vincent Delcourt

Commissaire scientifique Gulcin Edi

Curatrive Ozgur Ceren Can

L’exposition appréhende les capitales non comme de simples centres administratifs, mais comme des scènes où se matérialisent les stratégies spatiales du pouvoir, les récits de l’identité nationale et la quotidienneté des habitants. À travers un récit visuel tissé à partir d’Ankara, d’Astana, d’Abou Dabi et du Caire, elle nous invite à lire le paysage urbain comme un texte politique.

Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite guidée de l’exposition Géographie intime des capitales par le photographe Vincent Delcourt

© Flavie Jeannin