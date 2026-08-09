dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

La visite sera suivie d’une conférence inaugurale de l’exposition.

Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.

Réserver

En présence des commissaires, Zoé Grumberg, historienne, et Benoît Pouvreau, historien, chargé d’inventaire au service de l’archéologie et des patrimoines culturels du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T14:00:00+02:00_2026-12-13T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/drancy-visites-guidees +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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