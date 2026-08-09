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Visite guidée de l’exposition « Histoire des Juifs de la banlieue du nord-est parisien » en présence des commissaires Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Visite guidée de l’exposition « Histoire des Juifs de la banlieue du nord-est parisien » en présence des commissaires Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p></p>

La visite sera suivie d’une conférence inaugurale de l’exposition.

Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.

Réserver

En présence des commissaires, Zoé Grumberg, historienne, et Benoît Pouvreau, historien, chargé d’inventaire au service de l’archéologie et des patrimoines culturels du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Le dimanche 13 décembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T15:00:00+01:00
fin : 2026-12-13T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T14:00:00+02:00_2026-12-13T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/drancy-visites-guidees +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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