Visite guidée de l’exposition « Histoire des Juifs de la banlieue du nord-est parisien » en présence des commissaires Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
La visite sera suivie d’une conférence inaugurale de l’exposition.
Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.
En présence des commissaires, Zoé Grumberg, historienne, et Benoît Pouvreau, historien, chargé d’inventaire au service de l’archéologie et des patrimoines culturels du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Le dimanche 13 décembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T15:00:00+01:00
fin : 2026-12-13T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T14:00:00+02:00_2026-12-13T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/drancy-visites-guidees +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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