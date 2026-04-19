Une découverte exceptionnelle pour l’Histoire

Mémorial de la Shoah, septembre 2020. Deux collectionneurs se présentent au service de la photothèque avec cinq planches-contacts photographiques contrecollées sur de grandes feuilles cartonnées. Parmi ces photographies, seules sept sont déjà connues des spécialistes du sujet et ont été publiées. Elles sont marquées d’une croix sur les planches originales. Les autres sont inédites. Il s’agit là du reportage complet. Un ensemble exceptionnel de 98 images revient au grand jour, 80 ans après les faits. Ce reportage documente la première arrestation massive de Juifs en France, la rafle du 14 mai 1941 dite du « billet vert », ordonnée par l’Occupant et organisée par les autorités françaises.

Aujourd’hui, une exposition et un livre proposent au public de participer à l’enquête qui a permis de retrouver l’identité du photographe, Harry Croner, et de comprendre son « regard » sur ces événements tragiques, regard sur lequel la censure allemande s’est abattue, condamnant ces photographies historiques à un oubli de plus de 80 ans.

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Découvrez la nouvelle exposition Images de la rafle du « billet vert » du Mémorial de la Shoah.

Le lundi 27 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T15:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-exposition-images-rafle-du-billet-vert +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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