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Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains

Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Rue Tour des Prisons

Adresse : Cathédrale Saint-Jérôme

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Digne-les-Bains

Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc

Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales.
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Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00  archives04@le04.fr

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English : Guided tour of the Joan of Arc exhibition

Guided tour of the Joan of Arc exhibition by Jean-Christophe Labadie, the Departemental Archives’ director.

L’événement Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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