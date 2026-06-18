Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains
Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains dimanche 20 septembre 2026.
Digne-les-Bains
Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc
Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales.
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Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr
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English : Guided tour of the Joan of Arc exhibition
Guided tour of the Joan of Arc exhibition by Jean-Christophe Labadie, the Departemental Archives’ director.
L’événement Visite guidée de l’exposition Jeanne d’Arc Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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