Visite guidée de l’exposition La patrimonialisation alternative des vestiges industriels, MSH Paris Nord, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition La patrimonialisation alternative des vestiges industriels Samedi 19 septembre, 15h30 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Visite guidée de l’exposition La patrimonialisation alternative des vestiges industriels – l’usine Babcock à La Courneuve

par les porteuses du projet : Manon Faucher, Maia Gattas et

Thomazine Zoler la commissaire de l’exposition

L’exposition est le résultat d’une recherche sur la patrimonialisation des vestiges industriels des périphéries de Plaine Commune. Ce site Babcock de la Courneuve, en pleine mutation, est au cœur de grands projets de rénovation urbaine. Comme pour plusieurs anciens sites industriels de Plaine Commune, la proximité de l’usine Babcock avec Paris en fait un enjeu foncier majeur dans les dynamiques métropolitaines actuelles.

Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite guidée de l’exposition « La patrimonialisation alternative des vestiges industriels – l’usine Babcock à La Courneuve »

© Flavie Jeannin