Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale

Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-26 16:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Découverte de l’exposition temporaire Touraine Tropicale , sur réservation.

Découverte de l’exposition temporaire Touraine Tropicale , sur réservation. .

Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Guided tour of the Touraine Tropicale temporary exhibition, on reservation.

L’événement Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37