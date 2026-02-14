Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale Le Grand-Pressigny
Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale Le Grand-Pressigny samedi 11 avril 2026.
Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale
Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-26 16:45:00
Date(s) :
2026-04-11
Découverte de l’exposition temporaire Touraine Tropicale , sur réservation.
Découverte de l’exposition temporaire Touraine Tropicale , sur réservation. .
Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Guided tour of the Touraine Tropicale temporary exhibition, on reservation.
L’événement Visite guidée de l’exposition La Touraine Tropicale Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37