Visite guidée de l’exposition « Le quotidien en boîtes : 180 ans de photographies en Val-de-Marne », Archives départementales du Val-de-Marne, Créteil

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Le quotidien en boîtes : 180 ans de photographies en Val-de-Marne » 18 novembre 2026 – 16 juin 2027 Archives départementales du Val-de-Marne Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2027-06-16T14:00:00+02:00 – 2027-06-16T16:00:00+02:00

Les Archives du Val-de-Marne proposent une rétrospective de leurs fonds photographiques sur le thème du quotidien.

Composée de deux cents pièces, de 1840 à 2020, sur tous supports : du daguerréotype réalisé par Daguerre en personne à des fichiers numériques ultra contemporains en passant par des clichés de Willy Ronis, des albums de photographies familiales l’exposition retrace l’histoire d’une pratique sociale, au cœur d’enjeux de transmission et de construction d’identités, toujours plus ancrée dans le quotidien jusqu’à l’omniprésence, jusqu’à faire corps avec la définition de la société où elle se déploie, société dite « de l’image ». Elle en décryptera les langages, usages et vocations.

Quant aux traces de cette pratique conservées aux archives au titre de « documents », matière première pour les historiens, elles contribuent à former le terreau de la mémoire collective. Comment ? Quelles en sont les limites ?

Archives départementales du Val-de-Marne 10, rue des archives, 94000 Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France 01-56-71-45-60 https://archives.valdemarne.fr https://www.instagram.com/archivesdepartementales_94/;https://www.facebook.com/archivesdepartementalesduvaldemarne/ [{« type »: « email », « value »: « archives@valdemarne.fr »}] Ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 17h30 ; accessible aux personnes à mobilité réduite ; présence du parking de la Brèche à proximité (3h gratuites, 4h 1€)

Les Archives du Val-de-Marne proposent une rétrospective de leurs fonds photographiques sur le thème du quotidien.

© AD94 Henri Simon