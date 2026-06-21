Visite guidée de l’exposition « Les Grandes Eaux de Chanteloup », Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Amboise

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Les Grandes Eaux de Chanteloup » 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Chanteloup, château mythique d’Amboise dont il ne reste que quelques vestiges, était au cœur d’un écosystème complexe qui ne se limitait pas aux grilles du domaine. Tout au long du XVIIIᵉ siècle, du château de Jean Bouteroue d’Aubigny à celui du duc de Choiseul (1719-1785), l’aménagement des jardins et du parc implique la maîtrise d’un territoire toujours plus vaste, lié notamment à la question des eaux, qui ne peuvent atteindre naturellement les fontaines du château.

Le sujet des eaux a été étudié au XXᵉ siècle par la famille André, en particulier par Thierry André, qui fut le directeur de la pagode de Chanteloup. En 2025, Gérard Delagrange, ingénieur retraité, se penche à son tour sur cette thématique. Par loisir, s’appuyant largement sur les données existantes, il réalise de nombreux calculs offrant des résultats particulièrement intéressants. Il donne le premier élan au projet de cette exposition. La mise en relation de ses calculs avec les sources d’archives et l’iconographie permet d’éclairer sous un nouveau jour l’histoire des grandes eaux de Chanteloup. Monsieur Gérard Delagrange est décédé à Amboise le 4 août 2025. Ses calculs ponctuent le parcours de l’exposition.

En quinze sections, l’exposition vous fera découvrir l’histoire de ce Versailles de la Touraine, la mainmise de Choiseul sur le territoire amboisien, l’aqueduc qui traverse la forêt pour alimenter les bassins, les personnalités qui ont œuvré sur le chantier et celles qui permettaient le bon fonctionnement du réseau hydraulique, la pièce d’eau, les fontaines, les bains, la grande cascade, la rivière du jardin anglo-chinois, le moulin à vent, puis la disparition progressive de ces équipements après Choiseul, la destruction des jardins, du château, et, pour finir, les difficultés actuelles pour maintenir en eau la demi-lune de la pagode.

Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 33247234742 https://www.ville-amboise.fr/97/musee-d-art-et-d-histoire-d-amboise.htm https://www.facebook.com/VilledAmboise/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-amboise.mapado.com/ »}] Le Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, ancien musée de l’hôtel-de-ville, est installé dans un hôtel particulier bâti au début du XVIe siècle par Pierre Morin, riche marchand et trésorier de Louis XII. Au XVIIIe siècle, il est acheté par le duc de Choiseul qui en fait le siège de sa justice seigneuriale. De 1848 à 1852, le bâtiment sert de caserne à la garnison de l’émir Abdelkader, retenu prisonnier au château d’Amboise. La Mairie s’y installe en 1855. Elle reçoit un premier dépôt d’œuvres d’art de l’Etat en 1876, avant son classement au titre des Monuments Historiques en 1880 et une restauration qui lui a donné son aspect actuel en 1891. Les services administratifs de la Mairie sont déplacés dans un bâtiment contigu en 1970, permettant au musée de se développer dans les espaces de l’Hôtel Morin. Il reçoit l’appellation Musée de France en 2002.

Chanteloup, château mythique d’Amboise dont il ne reste que quelques vestiges, était au cœur d’un écosystème complexe qui ne se limitait pas aux grilles du domaine.

© Ville d’Amboise