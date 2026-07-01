Visite guidée de l’exposition « Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine », Le Pavillon, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine » Samedi 19 septembre, 10h30 Le Pavillon Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition « Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine » lors de son dernier week-end au Pavillon. Notre médiatrice vous propose une visite guidée au travers de cette exposition immersive qui vous emmène au coeur d’un chantier à l’époque de la Rome antique !

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 83 79 29 https://lepavillon-caen.com/ L’architecture, l’urbanisme ou le paysage vous semblent

parfois abstraits ? Situé au cœur de la Presqu’île de Caen, le Pavillon est une fenêtre ouverte sur notre territoire et sur le monde. Que vous soyez un professionnel du secteur, un habitant curieux ou un citadin de demain, vous êtes ici chez vous. Tram ligne 2 et gare SNCF à proximité. Parking du port pour les voitures.

Venez découvrir l’exposition « Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine » lors de son dernier week-end au Pavillon. Notre médiatrice vous propose une visite guidée au travers de cette qui vous…

© Lucie Colin