Visite guidée de l’exposition « What Will not be Silenced », Ancien collège des Jésuites, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « What Will not be Silenced » 19 et 20 septembre Ancien collège des Jésuites Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:20:00+02:00 – 2026-09-19T15:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Incarnant la pluralité des identités féminines, à la croisée des prismes culturels, politiques et sexuels, l’exposition What Will not be Silenced conçue par les étudiants de Sciences Po est un hommage aux voix de femmes restées trop longtemps inaudibles au fil de l’Histoire.

Ancien collège des Jésuites 1 place Museux, 51000 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagne-ardenne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}] Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble architectural du XVIIᵉ siècle comprend une bibliothèque, chef-d’œuvre de l’art baroque français, ainsi qu’un réfectoire orné de boiseries et de peintures de Jean Hélart retraçant la vie de saint Ignace de Loyola et de saint François-Xavier, fondateurs de la Compagnie de Jésus.

Dans la cour des Pères, on peut admirer un cadran solaire et des vignes rapportées de la Terre sainte par les jésuites, datant également du XVIIᵉ siècle.

Après la réouverture du FRAC Champagne-Ardenne, l’ancien collège des Jésuites a été rénové pour accueillir le campus rémois de Sciences Po à partir de 2010.

Incarnant la pluralité des identités féminines, à la croisée des prismes culturels, politiques et sexuels, l’exposition _What Will not be Silenced_ conçue par les étudiants de Sciences Po est un aux…

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