Visite guidée de l’hôpital Saint-Julien, Hôpital Saint-Julien, Nancy

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôpital Saint-Julien Samedi 19 septembre, 10h00 Hôpital Saint-Julien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La visite s’attachera à présenter l’histoire du site, avec les réalisations des architectes Albert Jasson et Pierre Le Bourgeois. Elle s’achèvera par la découverte de la chapelle et de sa crypte, dotée d’une vingtaine de pierres tombales datées des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le rendez-vous est donné à 10h, place du Général-Giraud.

Durée de la visite : 2 h.

Hôpital Saint-Julien Place du Général Giraud 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Pierre, René II, Bonsecours Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 41 10 20 26 L’hôpital Saint-Julien, le troisième de ce nom, ouvre en 1900, en remplacement du précédent qui se trouvait à l’arrière de l’hôtel de Ville de Nancy. Réalisé sur les plans d’Albert Jasson, il est destiné initialement à l’hébergement de personnes âgées. À ce jour, il n’est plus que très partiellement occupé.

Le rendez-vous est donné à 10h, place du Général-Giraud. La visite, d’une durée de deux heures, s’attachera à l’histoire du site, avec les réalisations des architectes Albert Jasson et Pierre Le Elle…

© Philippe Wernert