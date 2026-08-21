Visite guidée de l’Hôtel de la mutualité, Hôtel de la Mutualité, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de la mutualité 19 et 20 septembre Hôtel de la Mutualité Marne

Départ toutes les 45 min. Dernier départ à 16h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

Hôtel de la Mutualité 11 rue des Elus 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est http://www.servicesetsantemutualistes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Ce bel hôtel particulier de style Art déco a été construit entre 1926 et 1927 par les architectes Albert Cuvilliers et Ferdinand Amann. Il doit sa réalisation au soutien de la Maison de Champagne Roederer, qui souhaitait doter la ville d’un lieu emblématique dédié à la solidarité et à la culture. L’édifice a ainsi accueilli la Caisse de secours Mutuelle, ainsi que le conservatoire de musique de Reims.

Marquée par l’élégance et la rigueur du style Art déco, la façade présente un remarquable travail de symétrie et de modénature, tandis que l’intérieur conserve des éléments décoratifs témoignant du soin apporté à cette construction civique. Située dans le quartier du Boulingrin, la Maison de la Mutualité incarne encore aujourd’hui un pan de l’histoire sociale et artistique de la ville.

En compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

© Hôtel de la mutualité