Visite guidée de l’hôtel de Lazerme (Çagarriga) et du Muséum d’histoire naturelle de Perpignan, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de Lazerme (Çagarriga) et du Muséum d’histoire naturelle de Perpignan 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Visites guidées gratuites sans réservation. départs toutes les 45 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez cet hôtel particulier édifié au XVIe siècle, demeure de la famille Çagarriga, l’une des plus anciennes familles nobles catalanes, pendant près de quatre siècles. Agrandi au XVIIIe siècle, il fut doté d’un escalier d’honneur et de remarquables décors en gypseries. Confisqué en 1792, il accueillit ensuite les séances du tribunal révolutionnaire. De l’édifice d’origine subsiste notamment une fenêtre armoriée ouvrant sur le patio.

Installé dans les lieux depuis 1900, le Muséum d’histoire naturelle, créé en 1840, est l’héritier des collections du cabinet d’histoire naturelle de l’Université et de la Société philomathique. Cette visite vous invite à découvrir l’histoire de ce bâtiment d’exception et les riches collections qu’il abrite.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

Visites guidées toutes les 45 minutes.

©Ville de Perpignan