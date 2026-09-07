Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse, Hôtel de Ville, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Ain
Départ régulier par groupe dès 14h (dernier départ 17h)- Durée : environ 1 heure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Commentaires sur l’histoire du bâtiment et son fonctionnement.
Présentation des portraits des maires qui se sont succédés depuis la fin du XIXe siècle.
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 45 71 99 http://www.bourgenbresse.fr Hôtel de Ville Parking
Commentaires sur l’histoire du bâtiment et son fonctionnement.
© Ville de Bourg-en-Bresse + Service Communication
À voir aussi à Bourg En Bresse (Ain)
- [CONFÉRENCE et EXPOSITION] Valeurs des Sols, Direction Départementale des Territoires de l’Ain – DDT, Bourg-en-Bresse 15 septembre 2026
- Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Exposition de vielles à roues, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse, Banque de France, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Visites flash du monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026