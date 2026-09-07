Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Aubusson

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Hôtel de ville Creuse

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de sa construction en compagnie d’un architecte du CAUE de la Creuse.

Conçu dans les années 1930 dans le style Art déco, l’édifice est inauguré le 19 septembre 1937 en présence de plusieurs membres du gouvernement : Paul Faure, ministre d’État, Max Dormoy, ministre de l’Intérieur, et Albert Rivière, ministre des Pensions.

Hôtel de ville 50 Grande rue 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0667167014 »}]

Découvrez l’histoire de sa construction, grâce à un architecte du CAUE de la Creuse .

©Mairie d’Aubusson