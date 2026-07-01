Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h45 Hôtel de ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00

Entrez dans les coulisses de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye lors d’une visite guidée inédite. Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire de ce bâtiment emblématique et accédez à des lieux habituellement fermés au public : le bureau du maire, la salle des mariages, la salle de réception et la salle du conseil. Une immersion unique au cœur de la vie municipale et du patrimoine local.

À partir de 8 ans.

Ouverture des réservations mardi 1er septembre.

Hôtel de ville 16 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}]

Visite commentée

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