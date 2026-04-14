Visite guidée de l’Hôtel de Ville Loches
dimanche 20 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite guidée de l’Hôtel de Ville
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de l’hôtel de ville et accès exceptionnel au chemin de ronde de la Porte Picois. 10h et 11h15. (Durée 1h)
Réservation obligatoire (15 pers. max)
Visite guidée de l’hôtel de ville et accès exceptionnel au chemin de ronde de la Porte Picois.
RDV Place de l’Hôtel de Ville
Réservation obligatoire (25 pers. max)
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
02 47 91 82 82 / info@loches-valdeloire.com .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Guided tour of the town hall and exceptional access to the Picois Gate walkway. 10:30 am (duration 2 hours).
Reservations required (25 pers. max.)
L’événement Visite guidée de l’Hôtel de Ville Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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