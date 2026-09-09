Visite guidée de l’hôtel préfectoral à Strasbourg, Hôtel Klinglin – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel préfectoral à Strasbourg Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel Klinglin – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin Bas-Rhin

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, articulées cette année autour des thématiques «Bicentenaire de la photographie» et «Patrimoine en péril», l’hôtel préfectoral (hôtel Klinglin) ouvre ses portes au public le samedi 19 septembre 2026 à partir de 11h.

Édifié entre 1731 et 1736 pour le prêteur royal François-Joseph de Klinglin, ce joyau de l’architecture classique en grès rose abrite aujourd’hui l’hôtel préfectoral. Reconstruit après l’incendie de 1870, l’hôtel Klinglin se distingue par sa cour d’honneur, ses façades sculptées et ses salons d’apparat emblématiques de l’histoire strasbourgeoise.

Une occasion unique de découvrir ce site remarquable à travers un parcours commenté de 45 minutes ou 1h30 (pour un parcours historique complet).

Programme du parcours de visite :

• Histoire et patrimoine : découverte architecturale et historique ;

• Patrimoine de la photographie : projection de clichés et d’illustrations d’exception retraçant l’évolution du bâtiment à travers les époques ;

• Conservation du patrimoine : éclairage particulier sur les travaux de rénovation menés sur les extérieurs ;

Horaires des visites commentées (sur inscription uniquement) :

• 11h00, 14h00 et 15h00 : visite guidée (durée : 45 minutes)

• 12h00 et 16h00 : visite thématique « Histoire » avec parcours historique approfondi (durée : 1h30)

Informations pratiques et accès :

• Gratuit sur inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-lhotel-prefectoral

• Présentation requise 15 minutes avant le début de la visite, 2 place du Petit-Broglie à Strasbourg

• Contrôle d’identité à l’entrée (pièce d’identité valide obligatoire).

Hôtel Klinglin – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin Place du Petit-Broglie, 67842 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 21 68 70 http://www.bas-rhin.gouv.fr https://fr-fr.facebook.com/PrefetGrandEstBasRhin/;https://twitter.com/@Prefet67 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-lhotel-prefectoral »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine 2026 :u00a0 visite commentu00e9e de lu2019hu00f4tel pru00e9fectoral u00c0 lu2019occasion des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine, articulu00e9es cette annu00e9e autour des thu00e9matiques u00ab Patrimoine de la photographie u00bb et u00ab Conservation du patrimoine u00bb, lu2019hu00f4tel pru00e9fectoral (hu00f4tel Klinglin) ouvre ses portes au public le samedi 19 septembre 2026 u00e0 partir de 11h. u00c9difiu00e9 entre 1731 et 1736 pour le pru00eateur royal Franu00e7ois-Joseph de Klinglin, ce joyau de l’architecture classique en gru00e8s rose abrite aujourd’hui lu2019hu00f4tel pru00e9fectoral. Reconstruit apru00e8s l’incendie de 1870, l’hu00f4tel Klinglin se distingue par sa cour d’honneur, ses fau00e7ades sculptu00e9es et ses salons d’apparat emblu00e9matiques de l’histoire strasbourgeoise.Une occasion unique de du00e9couvrir ce site remarquable u00e0 travers un parcours commentu00e9 de 45 minutes ou 1h30 (pour un parcours historique complet).Programme du parcours de visite Histoire et patrimoine : du00e9couverte architecturale et historique Patrimoine de la photographie : projection de clichu00e9s et d’illustrations d’exception retrau00e7ant l’u00e9volution du bu00e2timent u00e0 travers les u00e9poques Conservation du patrimoine : u00e9clairage particulier sur les travaux de ru00e9novation menu00e9s sur les extu00e9rieursu00a0 Horaires des visites commentu00e9es (sur inscription uniquement)u00a0 11h00, 14h00 et 15h00 : visite guidu00e9e (duru00e9eu00a0: 45 minutes) 12h00u00a0et 16h00u00a0: visite thu00e9matique u00ab Histoire u00bb avec un parcours historique approfondiu00a0(duru00e9eu00a0: 1h30) Informations pratiques et accu00e8su00a0 Gratuit | inscription obligatoire Pru00e9sentationu00a0 requise 15 minutes avant le du00e9but de la visite, 2 place du Petit-Broglie u00e0 Strasbourg Contru00f4le du2019identitu00e9 u00e0 l’entru00e9e (piu00e8ce d’identitu00e9 valide obligatoire) », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Visite guidu00e9e de l’Hu00f4tel Pru00e9fectoral u00e0 Strasbourg », « thumbnail_url »: « https://static.weezevent.com/ticket/images/O2262035/d7c21a7e-e95d-4674-a1ff-c207219b79f6.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-lhotel-prefectoral », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1079}, « link »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-lhotel-prefectoral »}] L’hôtel Klinglin est un hôtel particulier de Strasbourg construit par le prêteur royal François-Joseph de Klinglin entre 1731 et 1736. Attribué à l’architecte de la ville, Jean-Pierre Pflug, d’origine et de formation franconiennes, son plan entre cour et jardin et ses élévations traduisent un mélange de conception française et de traditions locales et germaniques. Sa façade principale donne sur le fossé du faux-rempart.

Après son incendie pendant la guerre de 1870, qui détruisit l’ensemble du bâtiment à l’exception de ses façades, l’hôtel fut reconstruit sensiblement à l’identique par les autorités impériales allemandes. Il est devenu en 1873, après sa restauration, la résidence du Statthalter d’Alsace-Lorraine et est aujourd’hui, le siège de la préfecture de la région Grand Est – résidence du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin.

L’intérieur de l’hôtel est de style néo-rococo. Il comprend, au rez-de-chaussée, divers bureaux et salons et au premier étage, des salles à manger, des salons et des chambres avec dépendances.

L’hôtel est classé au titre des monuments historiques depuis 1921. Gratuit. Fr. ; All. ; Als. Tram B, C, F.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, articulées cette année autour des thématiques «Bicentenaire de la photographie» et «Patrimoine en péril», l’hôtel préfectoral (hôtel Klinglin) ses…

©Préfecture du Bas-Rhin