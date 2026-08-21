Visite guidée de l’Hôtel Saint Jean-Baptiste de la Salle, Hôtel de la Salle, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Saint Jean-Baptiste de la Salle 19 et 20 septembre Hôtel de la Salle Marne

Durée de visite : 20 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de la maison natale de Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), fondateur de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes à l’origine des établissements scolaires lassalliens dans le monde.

Hôtel de la Salle 4bis Rue de l’Arbalète, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33352451161 https://www.hoteldelasalle.fr/bienvenue-a-lhotel-de-la-salle En cette cité de Reims du sacre des rois de France, en cette maison natale de Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), c’est ici et c’est ainsi que naît au XVIIe siècle l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes : de Reims aux cinq continents, une Fraternité Éducative élabore un art de conduire les écoles pour que les hommes naissent en humanité ! Une école comme lieu de vie où se jouent, à partir des réalités et des besoins, la formation et la croissance intégrale de l’homme.

La visite de l’Hôtel de La Salle animée de conversations, vous invite à rencontrer Jean-Baptiste de La Salle en sa maison, son temps, au cœur de sa mission. Vous lirez des passages de ses écrits et découvrirez en images la richesse et la fécondité de son intuition première qui, aujourd’hui encore, est vécue au cœur du monde contemporain par des Frères et des laïcs dans 80 pays dans le monde, ensemble et associés.

Découverte de la maison natale de Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), fondateur de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes à l’origine des établissements scolaires lassalliens dans le monde.

© Jean-Pierre Boureux