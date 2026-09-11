Visite guidée « De l’hôtel Salé au musée Picasso », Musée Picasso, Paris

Informations pratiques

Visite guidée « De l’hôtel Salé au musée Picasso » 19 et 20 septembre Musée Picasso Paris

Limité à 20 personnes. Inscription sur place une demi-heure avant le départ de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Construit à la fin du XVIIe siècle pour Pierre Aubert de Fontenay, un important financier, l’Hôtel Salé abrite successivement une ambassade, l’École Centrale et un cirque avant de devenir le musée national Picasso. Accompagné d’un conférencier, découvrez le faste de l’escalier d’honneur, les décors baroques du salon Jupiter mais aussi les ouvertures et transparences créées par Roland Simounet, l’architecte qui relève le défi de transformer l’hôtel particulier en musée.

De son édification en plein cœur du Marais à sa dernière rénovation conduite par l’architecte Jean-François Bodin, venez explorer, entre cour et jardin, l’histoire mouvementée de l’hôtel Salé, l’un des plus emblématiques hôtels particuliers parisiens.

Musée Picasso 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33142712521 https://www.museepicassoparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] Hôtel construit entre 1656 et 1659 par l’architecte Jean Boullier. Il tient son appellation « Salé » de la charge de son propriétaire, Pierre Aubert de Fontenay, fermier des gabelles. Mise en place de dispositions architecturales nouvelles (corps de logis double en épaisseur, escalier théâtral, chapelle en surplomb). Mise au goût du jour au début du XVIIIe siècle. Confisqué pendant la Révolution et utilisé comme dépôt national littéraire de 1795 à 1797. Au XIXe siècle, il fut loué à des institutions d’enseignement, ce qui apporta de nombreuses transformations (construction de cours, d’amphithéâtres ; aménagement d’ateliers). Métro : Ligne 1 – Arrêt Saint-Paul, Ligne 8 – Arrêt Saint-Sébastien Froissart, Ligne 8 – Arrêt Chemin Vert. Bus : Lignes 29, 67, 69, 72, 76 – Rue Vieille du Temple, Ligne 96 – Saint-Claude, Ligne 75 – Archives Rambuteau.

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