Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Hôtel Senecé Mâcon

Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre extérieure et intérieure. .

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 45 17

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English : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.

L’événement Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Mâcon a été mis à jour le 2026-04-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès