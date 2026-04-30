Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Hôtel Senecé Mâcon
Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Hôtel Senecé Mâcon dimanche 20 septembre 2026.
Mâcon
Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.
Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre extérieure et intérieure. .
Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 45 17
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English : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.
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