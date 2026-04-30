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Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Hôtel Senecé Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure. Hôtel Senecé Mâcon dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Hôtel Senecé

Adresse : 41 rue Sigorgne

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre extérieure et intérieure.   .

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 45 17 

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English : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens. Visite libre extérieure et intérieure.

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