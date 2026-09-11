Visite guidée de l’Hôtel Vernet et sa verrière Gustave Eiffel, Hôtel Vernet, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Vernet · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel Vernet et sa verrière Gustave Eiffel 19 et 20 septembre Hôtel Vernet Paris
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, l’Hôtel Vernet invite le grand public à découvrir la verrière de son restaurant le V. Cette verrière spectaculaire, alliant l’audace métallique d’Eiffel et la finesse des compositions colorées de Champigneulle, témoigne du savoir-faire exceptionnel de la fin du XIXᵉ siècle. Durant tout le week-end, l’Hôtel Vernet proposera de 13h à 17h, des visites guidées permettant d’admirer cette œuvre singulière.
Hôtel Vernet 5 rue vernet 75008 paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33144319800 https://www.hotelvernet-paris.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-verriere-eiffel-a-lhotel-vernet-tickets-1998899108041?keep_tld=true »}] L’Hôtel Vernet dévoile sa magnifique verrière, conçue par Gustave Eiffel et sublimée par les vitraux du maître verrier Charles Champigneulle. Inscription sur Eventbrite
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, l’Hôtel Vernet invite le grand public à découvrir la verrière de son restaurant le V. Cette verrière alliant et…
© Antoine Bonin
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