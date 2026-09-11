Visite guidée de l’Hôtel Vernet et sa verrière Gustave Eiffel, Hôtel Vernet, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Vernet et sa verrière Gustave Eiffel 19 et 20 septembre Hôtel Vernet Paris

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, l’Hôtel Vernet invite le grand public à découvrir la verrière de son restaurant le V. Cette verrière spectaculaire, alliant l’audace métallique d’Eiffel et la finesse des compositions colorées de Champigneulle, témoigne du savoir-faire exceptionnel de la fin du XIXᵉ siècle. Durant tout le week-end, l’Hôtel Vernet proposera de 13h à 17h, des visites guidées permettant d’admirer cette œuvre singulière.

Hôtel Vernet 5 rue vernet 75008 paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33144319800 https://www.hotelvernet-paris.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-verriere-eiffel-a-lhotel-vernet-tickets-1998899108041?keep_tld=true »}] L’Hôtel Vernet dévoile sa magnifique verrière, conçue par Gustave Eiffel et sublimée par les vitraux du maître verrier Charles Champigneulle. Inscription sur Eventbrite

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, l’Hôtel Vernet invite le grand public à découvrir la verrière de son restaurant le V. Cette verrière alliant et…

© Antoine Bonin