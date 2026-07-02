Visite guidée de l’immeuble Langevin, Immeuble Langevin, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de l’immeuble Langevin Samedi 19 septembre, 15h30 Immeuble Langevin Calvados

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

CLMH propose une visite guidée de l’immeuble Langevin, bâtiment emblématique du quartier de la Grâce de Dieu à Caen, aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de restructuration.

Elle sera animée par La Soda et Erwan Bonduelle, le groupement d’architectes sélectionné dans le cadre de la consultation internationale Quartiers de demain pour imaginer l’avenir de cet édifice.

Construit dans le contexte de la reconstruction et du développement urbain de l’après-guerre, l’immeuble Langevin témoigne d’une période majeure de l’histoire de l’habitat collectif. Face aux défis contemporains – transition écologique, adaptation des logements, évolution des usages et qualité de vie – le projet de restructuration propose de renouveler le bâtiment tout en valorisant ses qualités architecturales et patrimoniales.

Au cours de cette visite, les participants découvriront les orientations du projet qui vise à faire de ce patrimoine du XXe siècle un lieu de vie durable, attractif et adapté aux besoins de demain.

Une occasion unique de comprendre comment l’architecture héritée de la reconstruction peut devenir un levier pour inventer la ville de demain, tout en préservant la mémoire et l’identité des quartiers qui la composent.

Immeuble Langevin 6 rue Paul Langevin, 14000 Caen Caen 14000 Grâce de Dieu Calvados Normandie 02 31 27 50 29 http://www.caenlamerhabitat.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@caenlamerhabitat.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 27 50 29 »}] Parking à proximité, Tram T3 direction Fleury, arrêt Grâce de Dieu.

CLMH propose une visite guidée de l’immeuble Langevin, bâtiment emblématique du quartier de la Grâce de Dieu à Caen, aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de restructuration.

©La Soda