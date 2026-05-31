Visite guidée de l’observatoire de Besançon, Observatoire, Besançon

Visite guidée de l’observatoire de Besançon 19 et 20 septembre Observatoire Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’observatoire de Besançon vous ouvre ses portes.

Besançon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, connaît une expansion de l’activité horlogère qui lui confère le titre de capitale horlogère. C’est dans ce contexte que l’on construit l’observatoire astronomique, météorologique et chronométrique en 1884.

Venez découvrir sa lunette méridienne ainsi que l’astrographe lors de visites commentées. Vous pourrez découvrir également la bibliothèque et visiter le parc de l’observatoire.

Observatoire 34 avenue de l’observatoire, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Bouloie Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381666900 https://www.besancon-tourisme.com/fr/fiche-sit/F312009517_l-observatoire-de-besancon-besancon [{« type »: « email », « value »: « emilie.piroutet_abisse@umlp.fr »}] Inauguré en 1884, il est un centre de recherche en astrophysique et mesure du temps. Fondé pour soutenir l’industrie horlogère locale, l’observatoire est encore aujourd’hui, un haut lieu de la production du temps reconnu à l’international. Ses bâtiments accueillent encore de nombreux instruments scientifiques comme sa lunette méridienne. Une visite qui promet des découvertes uniques !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’observatoire de Besançon vous ouvre ses portes.

© Philippe Rousselot