Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Reims, Unité de valorisation énergétique des déchets Rémival, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Reims Samedi 19 septembre, 09h00 Unité de valorisation énergétique des déchets Rémival Marne

Gratuit. Sur réservation. 5 créneaux de visite limités chacun à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’usine Rémival de Reims ouvre ses portes et invite le public à une immersion exceptionnelle.

Bien plus qu’un site industriel, Remival est un maillon essentiel de l’écosystème du Grand Reims : c’est ici, au quotidien, que vos déchets, ceux qui ne peuvent être recyclés, sont transformés en chaleur et en électricité pour alimenter des milliers de foyers.

Entrez dans les coulisses

Toute la journée, les équipes vous feront découvrir les différentes facettes de leur métier et le cœur de l’usine. Une occasion unique de comprendre la technicité et la rigueur nécessaires à la transformation des vos déchets en énergie.

Le nombre de places pour les circuits de visite étant limité, nous vous invitons à vous inscrire.

Afin de garantir le bon déroulement de cette journée et la sécurité de tous, le port de chaussures fermées sans talon haut et d’un pantalon est obligatoire pour accéder au circuit de visite au sein de l’usine. Les équipements de protection individuelle nécessaires seront fournis sur place.

Les visites des installations sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans.

Unité de valorisation énergétique des déchets Rémival ZI Les Essillards, Chem. du Moulin de Vrilly, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 85 56 70 https://www.recyclage.veolia.fr/nous-trouver/unite-valorisation-energetique-remival-reims-51 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-lunite-de-valorisation-energetique-de-reims-51/sinscrire »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-lunite-de-valorisation-energetique-de-reims-51/sinscrire »}] Depuis le XIXᵉ siècle, les activités humaines ont profondément transformé l’environnement et les modes de vie. Veolia a accompagné ces mutations en développant un riche patrimoine industriel dédié à l’amélioration du cadre de vie, tissant un réseau d’installations à travers le territoire. À Reims, l’unité de valorisation Rémival constitue un maillon essentiel de ce patrimoine, en lien avec les enjeux environnementaux actuels. Exploitée par Veolia pour la Communauté Urbaine du Grand Reims, cette installation valorise les déchets ménagers de près de 40 000 habitants en produisant de l’électricité et de la chaleur alimentant le réseau de chauffage urbain et local. Parking disponible sur le site

L’usine Rémival de Reims ouvre ses portes et invite le public à une immersion exceptionnelle.

©Nicolas Dohr