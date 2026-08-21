Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique Evolia, Unité de Valorisation Énergétique Evolia, Nîmes

Informations pratiques

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique Evolia Samedi 19 septembre, 09h00 Unité de Valorisation Énergétique Evolia Gard

Gratuit. Sur réservation. 3 créneaux de visite, limité chacun à 20 personnes. Prévoir une tenue adaptée (chaussures plates et fermées, pas de vêtements amples). Stationnement en marche arrière obligatoire sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le circuit de visite permet d’aborder les principaux enjeux liés à la réduction, au tri et à la valorisation des déchets.

Conçu comme une expérience immersive, le parcours alterne temps d’information, grâce à des panneaux explicatifs et à la visite d’une partie de l’usine, et activités ludiques, avec des manipulations et une maquette en réalité augmentée.

Unité de Valorisation Énergétique Evolia 501 Impasse des jasons 30900 Nîmes Nîmes 30907 Gard Occitanie 04 66 04 78 32 http://www.sitomsudgard.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.sitomsudgard.fr/journee-europeenne-patrimoine/ »}, {« type »: « email », « value »: « communication@sitomsudgard.fr »}] Découvrez l’univers de la valorisation énergétique et suivez les différentes étapes de transformation de vos ordures ménagères en énergie.

Le SITOM Sud Gard et Veolia vous proposent une visite commentée et ludique pour mieux comprendre le devenir de vos déchets et le fonctionnement d’une unité de valorisation énergétique. Parking de stationnement sur place.

Site non desservi par les transports en commun.

Le circuit de visite proposé comprend différents espaces permettant d’aborder l’ensemble des enjeux liés à la réduction, au tri et à la valorisation des déchets.

©anael-b