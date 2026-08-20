Visite guidée de toutes les pièces du château de Flers, Château de Flers, Flers

Informations pratiques

Visite guidée de toutes les pièces du château de Flers 19 et 20 septembre Château de Flers Pas-de-Calais

10€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Flers, érigée au 18ème siècle, forme avec ses dépendances en hémicycle une cour d’honneur exceptionnelle. Le château est encadré par des arbres bicentenaires. On entre dans le domaine du château par une entrée monumentale surmontée d’un campanile coiffé d’un dragon doré symbole héraldique de la famille d’Ostrel.

Le château de Flers figure dans l’album des Grandes Demeures de France et a reçu le prix Hogep (2010).

Il est ouvert chaque année pour les Journées européennes du patrimoine, et sur rendez-vous le reste de l’année.

Pour toute information complémentaire, contacter ingrid.vanstraelen@gmail.com

Château de Flers 18 Rue Principale, 62270 Flers, France Flers 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321473695 [{« link »: « mailto:ingrid.vanstraelen@gmail.com »}] Ce château du XVIIIe siècle se dresse au fond de la cour d’honneur en forme d’hémicycle. Son imposante façade est soulignée par un avant-corps central aux saillants arrondis, calé entre deux ailes en retour en forte saillie sur la cour. Le parc, tracé au XIXe siècle, a conservé les grandes lignes de ses perspectives. Deux pavillons symétriques coiffés d’une toiture à quatre pans marquent l’entrée du potager entouré de hauts murs de briques.

Pour ce week-end des journées européennes du patrimoine, le château de Fleurs ouvre l’ensemble de ses pièces.

©