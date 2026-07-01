Visite guidée : découverte du campus emblématique de la Reconstruction, Campus 1 Université de Caen Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite guidée : découverte du campus emblématique de la Reconstruction 19 et 20 septembre Campus 1 Université de Caen Normandie Calvados

Durée 1h30, RDV statue du phénix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Suite à sa destruction en juillet 1944, l’université est reconstruite par l’architecte Henry Bernard.

Inaugurée en juin 1957, c’est alors une des universités des plus modernes d’Europe, qui s’étend sur un large campus. Se dessine une université ouverte sur la ville et inscrite dans le temps long : références médiévales, références à l’architecture classique, ancrage normand et fonctionnalisme moderne. Cet ambitieux projet immobilier trouve sa continuité dans son programme artistique, qui rassemble graveurs, ébénistes, sculpteurs et peintres pour offrir à la communauté universitaire confort et beauté.

Visites d’une durée d’1h30 environ.

Rendez-vous devant la statue du Phénix de Louis Leygue.

Campus 1 Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.patrimoine@unicaen.fr »}]

Suite à sa destruction en juillet 1944, l’université est reconstruite par l’architecte Henry Bernard.