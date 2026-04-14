Visite guidée découverte historique et sensorielle du jardin des plantes, Jardin des Plantes, Caen

Visite guidée découverte historique et sensorielle du jardin des plantes Samedi 6 juin, 14h30 Jardin des Plantes Calvados

Durée 1h30, visite adaptée aux personnes en situation de déficience visuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du Jardin des plantes et botanique de Caen à travers une visite historique et sensorielle de ce jardin.

En partenariat le comité Caen Calvados de l’Association Valentin Haüy

Jardin des Plantes Place Blot, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304838 http://caen.fr/adresse/jardin-plantes-jardin-botanique http://caen.fr/node/7316 [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 48 38 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-ev@caen.fr »}] Plus de IIIe siècles d’histoire de plantes, créé en 1736 sur d’anciennes carrières de « Pierre de Caen » ; 3,5 hectares. Du fait de sa richesse, visiter le jardin des plantes est une occasion de se rapprocher de la nature, qu’elle soit de proximité par le biais des différentes collections (flore de Basse Normandie, jardin thématique et rocailles), ou qu’elle soit tropicale au travers des serres. C’est aussi un moment privilégié pour apprendre toutes sortes d’astuces pour jardiner durablement ou pour favoriser la biodiversité. Ce parc est également un lieu idéal pour trouver un peu de calme en plein cœur de la ville. Bus 7 et 23, arrêt Jardin des plantes. Tram, arrêt place de la Mare.

Partez à la découverte du Jardin des plantes et botanique de Caen à travers une visite historique et sensorielle de ce jardin.

©DEVB Ville de Caen